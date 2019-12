Un uomo di 43 anni è stato “pizzicato” mentre tagliava una quercia in un bosco privato. I carabinieri del Nor di Petilia Policastro lo hanno quindi denunciato per furto aggravato. L’uomo è stato infatti sorpreso in località Tenimento, all’interno di un bosco di proprietà di una società edilizia. L’attrezzatura è stata sequestrata.