Pallavolo. Ancora una sconfitta per il Crotone: Sirene sconfitte dall’Akademia Messina

Ancora una sconfitta per la Pallavolo Crotone. L’incontro con l’Akademia Sant’Anna Messina è terminato con la disfatta della squadra pitagorica, anche se ha mostrato di aver portato in campo cuore e tecnica. Per la gara mister Asteriti ha schierato in regia capitan Pioli, opposto Turetta, in banda Cesario, top scorer del match, e Capponi, centrali Kus e Gambuzza, una formazione che è passata in vantaggio nel primi set fino al punteggio 16/14 ma che, in un secondo momento, si è dovuta scontrare con la forza delle ragazze locali di vincere la partita. Il team ha infatti chiuso per 25/18.

Nel secondo set Mister Asteriti ha cambiato Ranieri per Capponi, sotto tono in ricezione ma nonostante la buona prestazione nel ruolo centrale di Gambuzza, ha ceduto anche il secondo parziale per 25/13. Il terzo Set ha visto rientrare per il Crotone la formazione iniziale, con le buone prestazioni di Capponi, Turretta e Gambuzza, che hanno costretto l’Akademia a concentrarsi per chiudere la partita a punteggio pieno.

Mister Asteriti: “Come ho già detto alle ragazze, solo con il lavoro e il sacrificio vedremo i risultati e ci tireremo fuori da questa situazione, per ora prendiamo per buona la prestazione, da Domenica prossima dovremo prendere i 3 punti”.