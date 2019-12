Festività natalizie. L’Arma schiera i migliori reparti per garantire sicurezza e legalità

Ad ormai pochi giorni dal Natale e nel pieno del periodo festivo, aumenta la presenza dei carabinieri per garantire la massima sicurezza e rafforzare nei cittadini il sentimento di legalità.

Anche i militari di Reggio Calabria, nel quadro delle attività coordinate con le altre Forze dell’ordine, orienterà dunque la sua attività di prevenzione attraverso tutte le sue componenti, ovvero oltre 90 Stazioni sul territorio e Reparti radiomobili di pronto intervento.

“La sicurezza – spiegano i militari dello Stretto - è oggi, più che nel passato, un sistema complesso ed ascrivibile ad una dimensione quanto mai dinamica: per tale motivo, ancor più forte sarà il ricorso - in questo periodo - allo strumento delle Aliquote di Primo Intervento, concepite e sviluppate per garantire la pronta risoluzione di tutte le situazioni che possono turbare sia il senso di sicurezza della collettività che la libertà individuale di ciascun cittadino”.