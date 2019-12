Il Ministro Provenzano a Cosenza per incontrare i sindaci le forze sociali e produttive del territorio

“Sud, scommessa nazionale. I contratti Istituzionali di Sviluppo: opportunità di crescita”: è questo il titolo dell’incontro che si terrà domani, lunedì 9 dicembre, alle ore 11.00, nella Sala del Consiglio della Provincia di Cosenza.

Sarà presente il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Insieme al presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, incontrerà i sindaci, le forze sociali e produttive del territorio.

“Mentre si discute di Regionalismo differenziato si allarga il gap occupazionale tra Nord e Sud. Siamo pronti ad accettare questa sfida ma dobbiamo farlo con consapevolezza, eliminando tutte le zavorre che frenano la crescita del Mezzogiorno – ha affermato il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci -. Gli Enti devono essere messi in condizione di garantire i servizi cui sono stati chiamati, altrimenti viene a mancare la credibilità dello Stato. Le risorse sono insufficienti e bisogna dare maggiore attenzione ai sindaci, diretti interlocutori dei cittadini. Ed ecco perché lunedì parleremo anche dei CIS (Contratti istituzionali di Sviluppo), strumenti contrattuali varati per consentire interventi ritenuti prioritari per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno”.