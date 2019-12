Scontro tra auto e Ape Piaggio, muore un pensionato 79enne

Una santa Immacolata funesta per la Calabria che piange anche in questo giorno di festa l’ennesima vittima della strada. Un altro incidente stradale è difatti costato la vita ad un 79enne pensionato di Francavilla Marittima, Antonio Laino.

Il sinistro è avvenuto a Cerchiara di Calabria, nel cosentino: la vittima stava viaggiando a bordo di un Ape Piaggio quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andato a scontrarsi con una vettura, una Suzuki Vitara, alla cui guida c’era un 39enne, P.M., di Cerchiara ma residente a Trebisacce, e che è rimasto lievemente ferito.

I due mezzi coinvolti, a causa della scontro, sono finiti entrambi in una scarpata che costeggia la strada. Il 79enne è rimasto incastrato tra lamiere ed è stato poi estratto e consegnato ai sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri, ma le sue condizioni erano apparse immediatamente gravi.