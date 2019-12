Cotronei. Ubriaco aggredisce i carabinieri con una bottiglia in vetro

In evidente stato di alterazione alcolica, con una bottiglia di vetro in mano ha opposto resistenza fisica ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Petilia Policastro che lo hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è successo a Cotronei, protagonista un 29enne del luogo che, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.