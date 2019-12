Droga: cede marijuana ad un 23enne, arrestato a Crotone

È stato sorpreso dai carabinieri di Crotone mentre cedeva un involucro con 9 grammi di marijuana a un 23 enne, per questo motivo un 44enne del luogo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dalla Procura, mentre il giovane è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.