Igiene urbana Reggio, verso progetto per gestione ciclo dei rifiuti

Si terrà a breve l’incontro che consentirà al Comune di Reggio Calabria di fornire un progetto dettagliato sul nuovo programma di gestione del ciclo dei rifiuti e, già da lunedì, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli esponenti del governo cittadino, incontrerà i lavoratori Avr così da fornire ulteriori delucidazioni direttamente a quanti costituiscono la forza lavoro del comparto rifiuti.

È emerso nel corso della riunione svoltasi a palazzo Alvaro con sindacati e rappresentanti della società Avr. L’incontro è servito a fare il punto della situazione sui mandati di pagamento che Palazzo san Giorgio ha effettuato nei confronti della società che gestisce la raccolta dei rifiuti e sulla fase che, a breve, vedrà il passaggio delle funzioni all’azienda “in house” comunale Castore con l’acquisizione diretta del servizio da parte della pubblica amministrazione.

Il sindaco, insieme ai vicesindaco Riccardo Mauro per Palazzo Alvaro e Armando Neri per il Comune, ha aggiornato le maestranze sui bonifici effettuati nei confronti di Avr per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro e sulla prospettiva di un nuovo imminente versamento di oltre un milione di euro. Aprendo la discussione sul futuro, poi, l’inquilino di Palazzo Alvaro ha chiamato, ognuna delle parti in causa, “a un forte senso di responsabilità nei confronti della città e dei cittadini” in considerazione del fatto che “ci troviamo a ridosso di un momento epocale, per i lavoratori e per l’intera area metropolitana, segnato da passaggio del servizio ad una gestione totalmente pubblica”.