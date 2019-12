V giornata Liltwalking, 400 studenti alla staffetta della salute

Sono stati 400 gli studenti delle scuole crotonesi che hanno preso parte alla V giornata Liltwalking. Si è chiusa oggi pomeriggio, nella palestra dell’Ic Alcmeone, la V giornata nazionale di Liltwalking, appuntamento ormai tradizionale messo in campo dalla sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega tumori.

Quest’anno la manifestazione, che coniuga sport e salute, è tornata con una formula del tutto tutta rinnovata. L’evento clou stamani con la “Liltathon”, la staffetta della salute, partita alla 9 di mattina e conclusasi alle 15 di oggi pomeriggio. Centinaia tra studenti, associazioni e cittadini hanno partecipato alla Liltathon, maratona di cammino e solidarietà per la prevenzione oncologica, a passo di Fitwalking, ininterrottamente per sei ore, per ricordare a tutti l’importanza dei corretti stili di vita.

Hanno aderito alla staffetta della salute gli alunni dell’Ic Alcmeone, scuola partner della Lilt per il progetto di ricerca scientifica Lilt community project, l’Ic Papanice- scuola secondaria di primo grado Margherita, l’istituto artistico e il Nautico, quest’ultimo presidio della salute per quanto riguarda la lotta al tabagismo con il progetto di ricerca Lilt smoking free school. Alla Liltathon hanno aderito, inoltre, tanti campioni della salute e dello sport: Daniele Menarini, direttore rivista “ Correre”, testata leader settore, Giorgio Garello, ex ultramaratoneta, trekker d’alta quota già in passato consulente FIDAL per Trail e Ultratrail, Idam Ayoub, stella dell’atletica crotonese, Antonio Albo, campione Muay Thai, e Tobia Loriga, campione italiano dei pesi welter. Ad avvicendarsi in cammino anche tante associazioni sportive cittadine: Asd Krav maga Kroton Academy, Asd ciclistica Carolei, Asd judo Milone Crotone, il team di Tobia Loriga, associazione Muay thai con il presidente regionale Giuseppe Trocino e con il team Albo, gli allievi della palestra Millenium con Ilaria Marcellino.

Nel corso della mattina la sezione provinciale della Lilt di Crotone ha consegnato il premio “Camminare è vivere” realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco alla scuola partecipante con il maggior numero di alunni. A vincere è stato l’Ic Alcmeone. La manifestazione è andata in diretta per tutta la sua durata su Radio studio 97, alla radio si sono alternati, in staffetta, gli esperti della Lilt la nutrizionista Michela Zizza, e la psicologa Tonia Colella che hanno dato consigli utili su sana alimentazione e benessere.

La V giornata nazionale di Liltwalking si era aperta ufficialmente giovedì scorso a Torre Melissa con l’iniziativa “Tutti a scuola con il Fitwalking, Camminare bene per vivere meglio”, manifestazione che si è svolta presso l’Ics Giovanni XXIII, a cui hanno partecipato il sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, Francesco La Manna, consigliere con delega allo Sport, Giorgio Garello, trekker d’alta quota e coinventore del Fitwalking cross, Giuliana Spagnolo, responsabile gruppo Lilt Fitwalking per la sezione provinciale di Crotone, e tanti studenti delle scuole.

Venerdì sera, invece, alla Lega Navale Crotone si è svolto l’incontro “Storie di sport” con Giorgio Garello, che ha intervistato Daniele Menarini. L’iniziativa è stata aperta da Giovanni Pugliese, presidente della LNI Crotone e da Patrizia Pagliuso, neopresidente della sezione provinciale di Crotone della Lilt. Menarini ha portato all’attenzione del pubblico presente tante storie di atleti che “attraverso il linguaggio universale dello sport” hanno “ abbattuto muri” del razzismo, della malattia. Esempi di vita entrati a pieno titolo nella leggenda: da Jesse Owens a Tommie Smith, da Magic Johnson ad Alex Zanardi, passando per Bebe Vio, Alessandro Nannini fino ad arrivare alle piccole storie di tanti maratoneti pazienti post oncologici o diabetici. Un excursus quello di Menarini sullo sport come ausilio nella medicina e nella cura.