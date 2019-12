Crotone. Fermati la sera con arnesi da scasso, beccati di notte a rubare luci natalizie

Come aspiranti ladri non pare fossero proprio dei furbacchioni: parliamo di due uomini che sono stati denunciati per furto dopo che gli agenti della squadra volante di Crotone li ha sorpresi mentre tentavano di rubare delle luci natalizie installate in un negozio nel centro della cittadina pitagorica.

Gli stessi, un 45enne ed un 49enne del posto, erano stati infatti fermati la sera stessa, qualche ora prima, da una pattuglia che li aveva già denunciati per ricettazione il primo e perché trovato con “chiavi alterate o grimaldelli” il secondo; in pratica con degli arnesi potenzialmente utilizzabili proprio per un furto.

Nella stessa notte, così, altri colleghi della Volante, che erano di servizio in giro della città, li hanno pizzicati sul fatto, come se la prima denuncia non fosse affatto servita a farli desistere dal loro intento.