Ruba la playstation ad un bimbo, pregiudicato beccato e denunciato per furto

È ritenuto l’autore di alcuni furti avvenuti tutti a Briatico, nel vibonese: in un casi avrebbe anche rubato in un appartamento una console per videogiochi in uso a un bimbo.

Protagonista un 31enne pregiudicato del posto, B.S., che dopo le indagini coordinate dai Carabinieri della Compagnia del capoluogo e condotte sul campo dai militari della Stazione di Briatico, è stato denunciato in stato di libertà con le accuse, appunto, di furto in abitazione e di furto aggravato.

L’attività rientra nell’ambito di una serie di servizi predisposti dai carabinieri vibonesi per prevenire e contrastare i reati predatori, soprattutto nelle case e in particolare in questo periodo dell’anno, alle porte cioè delle festività natalizie.

A questo proposito l’Arma ha elaborato una strategia per potenziare le attività preventive e che prevede una intensificazione dei pattugliamenti sul territorio, sia in prossimità del centro urbano che in periferia e con l’impiego anche di Carabinieri a piedi per controllare le vie del centro storico.