Crotone. Incidente sulla Statale 106, muore in ospedale uno dei sette feriti

È morta in ospedale R.G., la 44 enne rimasta ferita nell’incidente avvenuto mercoledì scorso sulla strada statale 106 “Jonica” nei pressi di località Bucchi, nel crotonese (QUI).

Nello scontro, che aveva coinvolto tre veicoli e con un bilancio di ben sette persone ferite, la donna era quella aveva destato da subito maggiori preoccupazioni: trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni ha lottato fino a questa mattina per tornare alla sua vita, da suo marito e dai suoi tre bambini, ma purtroppo inutilmente.