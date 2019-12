Il centrodestra c’è, raggiunta intesa per le regionali

A poche settimane dal termine per le presentazioni delle candidature delle elezioni regionali, il centrodestra sembrerebbe aver fatto quadrato e prodotto un nome per la presidenza della Regione Calabria. È emerso da una nota a firma dei leader nazionale dei partiti del centro destra, Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (FI), e Giorgia Meloni (FdI).

I tre partiti, dunque, hanno raggiunto un accorso sui “profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste per le Regioni”, ma verranno perfezionati entrambi nei prossimi giorni.

Stando ad alcune indiscrezioni apparse sul sito Affari italiani sembra che la convergenza del centro destra vada in direzione di Jole Santelli, deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cosenza.

È quindi fumata nera per i fratelli Occhiuto, che hanno ottenuto il veto dello stesso Berlusconi che da sempre chiede che la candidatura vada a un esponente di Forza Italia. E sarebbe stato proprio il leader di Forza Italia a mettere sulla tavola il nome della Santelli, espressione del partito. Ancora dunque nessuna ufficializzazione perché, sempre stando ad Affari italiani, il partito vuole fare digerire il rifiuto ai due Occhiuto.

I tre leader si dicono preoccupati per il “liquefarsi della maggioranza di governo, che però propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette”, ecco perché i partito del centro destra dicono di rappresentare “la coalizione di centro-destra” che sarebbe “largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni, sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo”.

(ultimo aggiornamento 18:42)