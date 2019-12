Il centro destra c’è, raggiunta intesa per le regionali

A poche settimane dal termine per le presentazioni delle candidature delle elezioni regionali, il centrodestra sembrerebbe aver fatto quadrato e prodotto un nome per la presidenza della Regione Calabria. È emerso da una nota a firma dei leader nazionale dei partiti del centro destra, Matteo Salvini (Lega), Silvio Berlusconi (FI), e Giorgia Meloni (FdI).

I tre partiti, dunque, hanno raggiunto un accorso sui “profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste per le Regioni”, ma verranno perfezionati entrambi nei prossimi giorni.

I tre leader si dicono preoccupati per il “liquefarsi della maggioranza di governo, che però propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette”, ecco perché i partito del centro destra dicono di rappresentare “la coalizione di centro-destra” che sarebbe “largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni, sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo”.