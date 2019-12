Sicurezza, Sibilia (M5S): “In arrivo 1500 nuovi Vigili del Fuoco sul territorio e 14 nuovi distaccamenti”

"Il Ministero dell’Interno ha emanato un decreto che istituisce e attiva quattordici nuovi distaccamenti dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale potenziando notevolmente le unità in organico sul territorio nazionale. In totale, saranno a regime, entro il 2020, immesse in ruolo 1500 nuovi operatori dei Vigili del Fuoco.” A renderlo noto è il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

Secondo quanto annunciato da Sibilia, il “rinforzo” per il corpo dei Vigili del Fuoco riguarderebbe anche la Calabria.

“Il decreto, datato 2 dicembre 2019, - dichiara il Sottosegretario Sibilia - istituisce i distaccamenti di Monopoli (BA), San Lazzaro di Savena (BO), Palagonia (CT), Barberino del Mugello (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), San Giovanni Rotondo (FG), Genova Levante, Cuglieri (OR), Palazzo San Gervasio (PZ), Monasterace (RC), Agropoli (SA), Bono (SS), Latisana (UD) e Ricadi (VV). Inoltre, - conclude - il decreto prevede il consolidamento dei Comandi di Monza e Brianza, Fermo e barletta – Andria – Trani, recentemente istituiti".