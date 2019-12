Reggio avrà un nuovo Bocciodromo in Viale Calabria, approvata progettazione

Approvato il documento preliminare all’avvio della progettazione volto alla realizzazione del nuovo Bocciodromo su Viale Calabria. È quanto rende noto la Giunta Comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

L'intervento, che entrerà adesso nella fase progettuale, è finanziato interamente con i fondi del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana.

“Sarà un nuovo spazio sportivo importante per i nostri cittadini – ha affermato in proposito l'Assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca - l'Amministrazione Comunale ha inteso ricercare una proposta progettuale per valorizzare nella nostra città la disciplina del gioco delle bocce, ad oggi fortemente penalizzata a causa della mancanza di strutture idonea. Facendo seguito a diversi incontri con i rappresentanti delle delegazioni dell'Associazione bocciofili del territorio – ha sottolineato Muraca - procediamo l'avvio della fase progettuale di questa importante opera, finanziata con un importo complessivo di 500 mila euro".

"La struttura, che sorgerà in un'area considerata uno dei centri nevralgici dello sport cittadino, coinvolgerà tanti appassionati – evidenzia l’Assessore Muraca - dopo tanti anni di attesa, dunque, esistono tutte le condizioni per realizzare l'opera e per proseguire il percorso burocratico creando i presupposti per la creazione di un bando ad evidenza pubblica che possa valorizzare ancor di più il nuovo Bocciodromo".