“Impresa Sicura”, dalla CCIAA di Catanzaro 64mila euro ad aziende e attività agricole

camera commercio catanzaro

Ammontano a 64mila euro i contributi del bando pubblicato dalla Camera di commercio di Catanzaro per le micro e le piccole imprese al fine di investire sulla sicurezza e sull’acquisto di dispositivi di pagamento elettronici. L’Ente ha infatti pubblicato il bando che prevede l’erogazione del 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 2000 euro per i presidi di sicurezza, di 1000 euro per i dispositivi di pagamento elettronici e di 500 euro per reti elettrificate antintrusione e altri dispositivi per la salvaguardia delle colture delle imprese agricole.

I contributi, concessi in conto capitale e a copertura parziale delle spese sostenute, serviranno quindi per partecipare all’acquisto, ad esempio, di sistemi di videosorveglianza, antitaccheggio, antintrusione, rilevamento banconote false o registratori di cassa telematici.

Ma il bando, pensato anche per aiutare agricoltori e allevatori, permette di accedere ai contributi per l’acquisto di misure difensive dalla fauna selvatica, un problema particolarmente significativo a causa della sempre più invasiva presenza di cinghiali in tutta la provincia.

“Il Consiglio camerale ha discusso approfonditamente delle necessità delle categorie produttive e questo bando relativo alla sicurezza raccoglie, in una sintesi efficace, gran parte delle istanze che giungono dal territorio e da tutte le categorie che la Camera di Commercio rappresenta”, ha spiegato Daniele Rossi, presidente dell’Ente camerale.