Viceministro Cancelleri in Calabria | IL PROGRAMMA

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Cancelleri, sarà impegnato per tre giorni in Calabria – da domani, sabato 7 dicembre, alla mattina di lunedì.

Cancellieri farà visita in aree cruciali per lo sviluppo di una regione in attesa di risposte e soluzioni concrete. Incontrerà i cittadini e si recherà in quelle opere infrastrutturali che nel territorio calabrese da troppo tempo sono messe in secondo piano.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 7 Dicembre

Ore 11:00 porto Gioia Tauro

PUNTO STAMPA a margine della visita

Ore 14:00 porto Vibo Valentia

(probabile visita alla strada del Medio Savuto)

Ore 19:00 Crotone presso la Sala Santa Veneranda - piazza Santa Veneranda

Domenica 8 dicembre

Ore 08:30 Porto di Crotone

Ore 11:15 Sibari SS 106

PUNTO STAMPA a margine della visita (Ingresso parco archeologico)

Ore 15:00 sopralluogo Viadotto Cannavino

Ore 17:30 Cosenza con punto d'incontro in Via Mascagni 7 - (Rende)

Lunedì 9 dicembre

Ore 09:00 il vice ministro si recherà sulla Ss 18 loc. Marinella per ricordare la morte di otto ciclisti travolti nel tragico 5 dicembre del 2010.