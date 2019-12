Carburante: tutto quello che c’è da sapere sui buoni benzina online

Il prezzo del carburante è salito nel corso degli ultimi anni ed oggi la benzina rappresenta una delle spese mensili principali per chi si sposta spesso in auto o in moto. Oltre all’ovvio consiglio di cercare di ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti, ci sono anche altre strategie che si possono mettere in atto per risparmiare sulla benzina.

Molte aziende che distribuiscono carburante consentono ai clienti di sottoscrivere una carta fedeltà, con la quale raccogliere punti per ricevere premi o sconti sui rifornimenti successivi. Richiedere la carta fedeltà e recarsi sempre dallo stesso distributore per fare rifornimento è un ottimo metodo per risparmiare denaro.

Un’altra strategia valida è l’acquisto di buoni benzina online. Sono tanti i clienti che hanno scoperto questo metodo per risparmiare sul carburante e saldare in questo modo parte della spesa.

BUONI BENZINA: COSA SONO E COME FUNZIONANO

I buoni benzina sono dei semplici voucher, ai quali è associato un importo che può essere speso per fare rifornimento di carburante.

Non bisogna per forza fare una spesa dell’esatta cifra del buono di cui si dispone: è possibile, infatti, aggiungere denaro in contanti in caso di totale superiore all’importo del buono, oppure scalare solo una parte del buono per rifornimenti di cifra inferiore.

In quest’ultimo caso, il rimanente valore del buono potrà essere utilizzato in un secondo momento, magari sommato a un altro buono carburante, ricordando che i voucher sono cumulabili.

Ciascun buono benzina può essere utilizzato presso tutti i distributori dell’azienda indicata sul buono stesso. Il voucher ha una scadenza lunga, solitamente di diversi mesi, dunque è difficile che ci si dimentichi di utilizzarlo e si perda il denaro.

PERCHÉ ACQUISTARE BUONI BENZINA ONLINE

I buoni benzina di frequente vengono dati ai dipendenti come benefici aziendali, ma anche i privati possono liberamente acquistarli. Questa tipologia di buoni si trova anche nei supermercati ed è spesso sfruttata come idea regalo.

Il modo migliore per risparmiare sulla benzina consiste, però, nell’acquistare buoni carburante online. In rete, infatti, si può sfruttare anche il cashback immediato per ottenere un vantaggio economico ancora maggiore. Sfruttando questa formula di pagamento, infatti, si può acquistare un buono su portali di cashback convenzionati con i principali distributori di carburante ed essere rimborsati di una parte della cifra.

Con il cashback immediato, parte della cifra sarà direttamente scalata dal valore del buono, che verrà dunque venduto ad un prezzo ridotto. Uno dei siti di riferimento in Italia per quanto riguarda gli acquisti cashback, anche dei buoni carburante, è Bestshopping.com: sul portale, per esempio, si può trovare il buono carburante virtuale IP da 25 euro, che viene però venduto a 24,72 euro perché sul voucher viene applicato un cashback istantaneo dell’1,12%.

Oltre al carburante IP, i clienti potranno decidere di acquistare un buono benzina Q8 o un buono carburante Tamoil, godendo di un cashback rispettivamente dello 0,97% e dello 0,90%. Tutti i voucher sono frazionabili, cumulabili e con lunga scadenza.

Scegliendo di acquistare dei buoni benzina online per pagare i propri rifornimenti di carburante si riuscirà a giungere ad un risparmio mensile considerevole, soprattutto considerando che si tratta di un modo molto semplice per risparmiare.

L’acquisto online di questo tipo di voucher è semplice e veloce. Bestshopping.com, per esempio, ha sviluppato anche un’applicazione ufficiale per avere sempre con sé i buoni che sono stati acquistati e ciò renderà ancora più immediato l’utilizzo del buono carburante quando arriverà il momento di fare rifornimento presso il proprio distributore di fiducia.