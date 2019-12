Crotone vivrà l’atmosfera del Natale

Crotone e soprattutto i bambini della città potranno vivere la giusta e dovuta atmosfera natalizia. Come aveva anticipato ieri nella conferenza stampa di insediamento, il Commissario Prefettizio dott. Tiziana Costantino si è immediatamente attivata convocando questa mattina le associazioni di categoria per costruire insieme un percorso, coordinato dal Comune, che possa creare in città l'atmosfera delle festività.

Acquisita la disponibilità di Camera di Commercio, Confindustria, Confcommercio, CNA, Confesercenti ed Ance, in un protocollo di intesa saranno sintetizzati i momenti che, grazie alla sensibilità dei rappresentanti del mondo delle associazioni ed il supporto logistico del Comune di Crotone, costituiranno il programma che accompagnerà i crotonesi durante il periodo festivo e che sarà presentato lunedì prossimo alla città.

Ma già da domenica 8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata, l'albero di Natale, si accenderà in piazza Pitagora.

“Nel ringraziare i rappresentanti delle associazioni per la loro disponibilità evidenzio che tutti hanno dimostrato grande amore ed attenzione per Crotone. Come del resto il mio stesso lavoro è messo a disposizione di questa città. La condivisione è il metodo di lavoro che intendo adottare. Nella contingenza delle festività natalizie questo accordo è solo il primo esempio di come insieme si possono dare segnali positivi alla cittadinanza. Un metodo che intendo adottare anche per il prossimo futuro per affrontare le problematiche che riguardano la città ascoltando il mondo delle associazioni e la società civile” dichiara il Commissario Prefettizio Tiziana Costantino.