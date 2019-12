Inclusione sociale, Maida: 120 mila euro per 6 mesi di tirocinio

Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria ha comunicato, conclusione dell’iter di valutazione sull’ammissibilità delle istanze pervenute effettuato dall’apposita Commissione di valutazione, che sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili in relazione alle Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici e ai Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

Il Comune di Maida, guidato dal sindaco Salvatore Paone, rientra nella graduatoria dei progetti ammessi per un importo finanziato pari a 120 mila euro, destinato a 20 percettori per 6 mesi di tirocinio.

“Con lo stesso decreto di approvazione degli elenchi definitivi saranno pubblicate le linee guida operative nonché tutta la necessaria modulistica necessaria per la successiva fase di selezione dei soggetti destinatari – spiega il sindaco Paone -. A breve saranno pubblicati i relativi bandi per la partecipazione degli aspiranti. Voglio ringraziare gli uffici comunali che si sono occupati di questa importante iniziativa che darà la possibilità di un sussidio economico a 20 famiglie per 6 mesi”.