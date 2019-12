Picchia la moglie davanti ai figli di 4 e 7 anni, uomo arrestato a Cosenza

Intorno alla mezzanotte tra il 4 e il 5 dicembre scorsi, la Polizia di Cosenza ha tratto in arresto, in flagranza di reato, il trentanovenne cosentino A.R. resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione anonima al 113 di una violenta lite in famiglia e, giunti sul posto due equipaggi della Squadra Volante, è stato accertato che si trattava di un ennesimo atto di violenza consumato da A.R., tra le mura domestiche, nei confronti della moglie alla presenza dei due figli minori, rispettivamente di 4 e 7 anni.

Alla vista degli agenti la donna è riuscita a trovare il coraggio di denunciare le continue percosse, minacce e ingiurie subite negli anni dal marito.

Acquisita anche la testimonianza di un'altra persona informata sui fatti, il personale di Polizia ha tratto in arresto l'uomo avvisando il Sostituto Procuratore della Repubblica e, su disposizione dell’A.G., è stata disposta la misura cautelare personale dell’allontanamento della casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.