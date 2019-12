Regionali, Flora Sculco: dialogo unica strada da percorrere

“Il bene della Calabria al centro di ogni azione e progetto, come è giusto e doveroso che sia!” - È quanto scrive in una nota il Consigliere regionale, Flora Sculco dopo la proposta di Oliverio per le regionali (LEGGI QUI) -

“Il Governatore Oliverio - si legge - ha annunciato al sua disponibilità a fare un passo indietro, a patto che lo faccia tutto il fronte giallorosso, via tutti i candidati oggi in campo, Pippo Callipo per il Pd e Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle, per convergere e puntare su un nome, un giovane competente, che raccolga l'appoggio ed il sostegno delle forze che oggi guidano il Paese.”

“Una disponibilità quella di Oliverio - conclude la Sculco - che conferma che la strada, l'unica, da percorrere è quella del dialogo, del confronto e della concertazione per mettere insieme le forze e e le energie positive a servizio della Calabria e dei calabresi.”