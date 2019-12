Regionali. Passo indietro di Oliverio: via tutti e candidato giovane

Mario Oliverio

Mario Oliverio è pronto a fare un passo indietro se tutti faranno un passo indietro.

Questo è quanto emerso nel corso della conferenza stampa convocata oggi alla Cittadella, alla quale hanno preso parte i principali big del centrosinistra schierati al suo fianco, da Flora Sculco a Nicola Adamo, da Giuseppe Aieta a Maurizio D’Acri, da Gianni Nucera fino a Michele Mirabello e Luigi Incarnato.

“Scegliamo un ragazzo competente – ha detto il governatore colpito dalla proposta di Jasmine Cristallo, una giovane che gli ha scritto una lettera – e candidiamolo alla presidenza. Se non accetteranno il dado è tratto, andremo divisi e decideranno gli elettori”.

Il presidente della Regione ha chiarito che “l’appello di Jasmine non può cadere nel vuoto, lo raccolgo e spero lo facciano anche Callipo e Aiello. Il mio auspicio è che Zingaretti raccolta questo invito”.

Poi ha concluso: "La coalizione è pronta, in campo ci sono cinque liste".

Ad ogni modo, “io non ho mai detto Oliverio o la morte. Fino a che c’è una possibilità lavoriamo per agevolare una ricomposizione unitaria delle forze di centrosinistra. Non è finora avvenuto. La coalizione a sostegno della mia candidatura è in campo. L’ultima riunione in preparazione delle liste è stata fatta tra ieri sera e stamattina”.

”Sono state preparate – prosegue Oliverio- cinque liste: quella del presidente, quella di area riformista, almeno due di sindaci e amministratori locali (ci sarà un manifesto dei sindaci in cui ci metteranno la faccia), una quinta lista espressione di professionisti e del mondo dell’impresa”.