Cancellazione tratta, Amici del tedesco: cerchiamo soluzioni per l’aeroporto di Crotone

Il collegamento Norimberga - Crotone è stato eliminato. Ryanair ha ridotto di circa i due terzi i voli in partenza da Norimberga ed ha quindi subito eliminato la tratta per Crotone.

Martedì alle ore 17.00 le associazioni Amici del tedesco, Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, Fondazione Santa Critelli terranno una conferenza stampa.

"Gli organizzatori - è scritto in una nota - invitano enti, associazioni, istituzioni e cittadini a partecipare per decidere insieme azioni da intraprendere a favore dell’aeroporto di Crotone. L’incontro si terrà a Crotone presso la sala riunioni Santa Critelli di Arcuri Auto in via Botteghelle n. 17.

Il collegamento Norimberga Crotone è stato quasi sempre pieno ed ha portato numerosi turisti nella città di Crotone. Togliere questo collegamento significa togliere l’unico collegamento con l’estero dell’aeroporto di Crotone. Il collegamento del 2019 ha portato una grossa ventata di speranza per Crotone. Togliere questo collegamento significa togliere la speranza ad una città che ha già tanti problemi. Poco corretto il comportamento di Ryanair. Tantissime persone avevano già acquistato i biglietti per i voli del 2020."