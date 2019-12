Provolley, bel salto in classifica con due vittorie in quattro giorni

Quattro giorni straordinari, in cui la Provolley ha raccolto ben sei punti facendo un bel salto in classifica e agganciando il sesto posto, portandosi a sole due lunghezze dalla quinta e a quattro dalla quarta. Le vittorie piene arrivate tra il recupero e la gara successiva hanno restituito un pieno di entusasmo a mister Celico e ai suoi ragazzi, che questo fine settimana avranno la possibilità di tirare il fiato approfittando del turno di riposo.

Nel recupero della sesta giornata la Provolley ha iniziato la sfida con Cosenza nel peggiore dei modi, andando sotto e rischiando di compromettere la gara. I pitagorici però hanno avuto una reazione importante, ribaltando il match in proprio favore e tornando a vincere per la seconda volta consecutiva. Prima vittoria casalinga in campionato per Celico e i suoi ragazzi che quindi si sono proiettati nel migliore dei modi alla trasferta successiva di Roccella, che si sarebbe giocata nello stesso fine settimana. E proprio a Roccella è arrivata un'altra vittoria in rimonta, dopo aver perso 25/22 primo set la squadra di Celico si è bloccata, aggiudicandosi nettamente il secondo parziale per poi rimanere concentrata e attenta negli altri due, chiusi in proprio favore.

La prossima sarà un'altra settimana a dir poco intensa per i pitagorici, che sabato 14 dicembre andranno a far visita alla capolista Raffaele Lamezia.