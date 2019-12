Aeroporto: cancellati i voli di Ryanair per Norimberga, si cerca nuova compagnia

Oggi la compagnia aerea Ryanair ha comunicato a Sacal Spa che, a seguito dell’attuale divieto di far volare il nuovo Boeing 737 Max, è stata costretta alla chiusura della propria base a Norimberga ed a una drastica riduzione dei collegamenti.

Tra i voli oggetto di cancellazione c’è anche il collegamento da e per l’Aeroporto di Crotone, che non sarà, pertanto, operato nel corso della prossima stagione estiva. Nella circostanza la Società di gestione degli Aeroporti Calabresi comunica di aver già preso contatti con l’Aeroporto di Norimberga a altre compagnie aeree al fine di individuare nuove opportunità per collegare l’aeroporto pitagorico con la Germania, in considerazione dell’elevato gradimento della destinazione da parte dell’utenza.