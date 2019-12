XI Open Campania, argento per Giuseppe Franco della Martial Kroton Ryu

Medaglia d’argento per Giuseppe Franco della Martial Kroton Ryu che, in occasione del XI Open di Campania, ha conquistato il secondo posto. L’evento si è svolto sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Eboli –SA- l’XI Open Campania Internazionale di karate. Franco nonostante gli impegni di studio non ha voluto rinunciare all’ultima gara di fine anno che lo ha visto conquistare la medaglia di Argento nella classe U21 kg +84. Si tratta della seconda medaglia d’argento di Franco dopo l’ultima conquistata, il 2 novembre scorso, in occasione del III Open di Calabria.

La gara ha visto la partecipazione di 1300 atleti iscritti in rappresentanza di 227 club provenienti da 8 nazioni: Italia, Algeria, Angola, Australia, Belgio, Cambogia, Francia e Nepal. Anche quest’anno l’evento è stato organizzato con il patrocinio della Regione, Provincia, Comune di Eboli, Coni, Fijlkam e Csen con la straordinaria coordinazione del Gruppo Sportivo Karate Bracciante di Salerno.

Presente anche la Martial Kroton Ryu con Giuseppe Franco cat. + 84 Kg Under 21 e Marco Martino + 76 Kg Juniores. I due atleti, seguiti in gara dal maestro Francesco Bellino, hanno dato dimostrazione di ottime performance tecniche e tattiche durante gli incontri di kumite disputati. Martino, dopo aver superato tre incontri, si è fermato alla finale di pull. Dopo essere stato ripescato riesce a disputare la finale per il terzo posto, ma l’avversario ha avuto la meglio.