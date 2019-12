Sanità, delegazione sindaci incontra ministro Speranza

“Abbiamo portato sul tavolo del Ministro istanze generali relative a tutti i territori della provincia di Cosenza, dalle aree urbane in cui insistono strutture ospedaliere all’entroterra che rappresenta, oggi, la parte più debole e svantaggiata nel quadro già emergenziale della fruizione del diritto fondamentale alla salute in tutta questa regione”, queste le parole usate dal sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, a seguito dell’incontro di una delegazione dei sindaci con il ministro della sanità.

E ha fatto riferimento all’unità dei sindaci “sui grandi temi” Stasi, affermando che “si conferma premiante e valore aggiunto rispetto ad una interlocuzione più forte di ieri con i vertici delle istituzioni sovra comunali e nazionali. L’inversione di tendenza rispetto al passato di cui ci stiamo rendendo protagonisti nell’affrontare coesi e solidali sugli obiettivi tutte le grandi questioni aperte subite dalle nostre popolazioni rappresenta di per se’ un valore aggiunto, prezioso e strategico, un punto di non ritorno di cui possiamo andare soddisfatti, da difendere e da rilanciare come metodo per riscattare questa regione su tutti i tavoli di confronto aperti e da aprire con il Governo”.

Con il Primo Cittadino Stasi hanno partecipato all’incontro i Sindaci di Catanzaro Sergio Abramo, di Vibo Valentia, Maria Limardo, di Acri Pino Capalbo, di Paola Roberto Perrotta, di San Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro, di Trebisacce, Franco Mundo, di Castrovillari Domenico Lo Polito, di Rosarno Giuseppe Idà, di Locri Giovanni Calabrese, il vice Sindaco di Cutro Anna Battaglia ed il Presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo.