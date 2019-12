Pallamano. Al Palakro il primo memorial dedicato allo scomparso Franco Perziano

Si ferma il campionato ma non la pallamano. Sabato prossimo, infatti, sul parquet del Palakro del capoluogo pitagorico si disputerà il primo memorial “In memoria di un amico”, dedicato a Franco Perziano, scomparso lo scorso anno.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pallamano Crotone e dall’associazione culturale Nikol Ferrari La vita è un dono. A partire dalle 18 si sfideranno - in una partita amichevole ma agonisticamente avvincente - la vecchie glorie della pallamano cittadina e una squadra mista con molti elementi della compagine attuale, ben lieti di dare il loro contributo per la riuscita di una serata che deve essere sì in memoria di un “caro amico”, ma anche di festa, perché lo scopo è quello di ricordare Perziano con il sorriso.

La società pitagorica, da sempre sensibile a certe tematiche, ha accolto immediatamente e pienamente la proposta per organizzare il memoriale e ha dato la disponibilità di struttura, materiale e uomini per la buona riuscita dell’iniziativa.

Il tecnico Antonio Cusato approfitterà per far giocare i suoi e fargli mantenere quel ritmo partita che stavano iniziando a prendere con l’avvio della stagione agonistica.

“Con questa serata – ha spiegato Luciano Formaro, presidente dell’associazione Nikol Ferrari - vogliamo ricordare l’amico Franco, ad un anno della sua scomparsa. Professionista attento ed apprezzato ma anche grande sportivo. In tanti lo hanno amato e ne portano ancora il ricordo impresso dentro. La sua memoria sarà onorata dagli amici e dalle molte persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. L'invito – ha concluso - è rivolto a tutti coloro che conoscevano Franco chiedo di assistere e partecipare, anche da semplici spettatori a questa serata in sua memoria”.