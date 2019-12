Allerta meteo, Commissario: scuole chiuse domani a Crotone

Il Commissario Prefettizio, Tiziana Costantino, che ha presieduto questa sera il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, convocato in considerazione dell'allerta meteo, livello arancione, emanata dalla Protezione Civile Regionale (LEGGI QUI), a seguito delle risultanze della riunione ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per domani 5 dicembre 2019.

Il provvedimento si è reso necessario, in via precauzionale, in previsione del rischio di precipitazioni che potrebbe rendere problematica la circolazione stradale ed il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento delle scuole ed a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana.

Il Commissario Prefettizio raccomanda a tutta la cittadinanza la massima prudenza, cautela e collaborazione nelle prossime ore.