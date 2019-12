Depurazione: a San Basile un impianto da 16 milioni di euro

Un impianto di depurazione nella zona Fosso Pantano a San Basile, unito al collettamento con la rete fognaria. Un'opera in partenariato con i comuni di Frascineto, Civitae Castrovillari che daranno vita ad un impianto consortile di depurazione da 16 milioni di euro.

«Per San Basile la possibilità di realizzare un'opera pubblica di portata storica» commenta soddisfatto il sindaco, Vincenzo Tamburi, che insieme ai colleghi Alessandro Tocci, primo cittadino di Civita, e Angelo Catapano, Sindaco di Frascineto, torna da Roma soddisfatto avendo acquisito il parere favorevole dal Commissario Unico Straordinario per il progetto esecutivo e per la gara di appalto che realizzerà interventi nel campo della depurazione. Nelle prossime settimane dovrebbe già partire la gara d'appalto che nei primi mesi del 2020 dovrebbe già poter aprire i primi cantieri per la realizzazione dell'opera.

Con la somma messa a disposizione dal Governo si realizzeranno impianti ultramoderni, innovativi e tecnologicamente avanzati, con uno sguardo al benessere e alla tutela ambientale, così come nella tradizione comunale di San Basile che della tutela dell'ambiente ha fatto il cavallo di battaglia e la carta d'identità dell'amministrazione a guida Tamburi.