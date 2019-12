Comune di Crotone. Inizia l’era del commissariamento, nominato il prefetto Costantino

Tiziana Costantino

Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla scadenza dei “fatidici” venti giorni in cui le dimissione dell’ormai ex sindaco Ugo Pugliese sono diventate effettive ed il nuovo Prefetto, Tiziana Tombesi, tra l’altro anche lei solo da poco giunta a Crotone, ha già nominato il commissario prefettizio che gestirà il Comune pitagorico, tecnicamente per 90 giorni, con possibilità di proroga.

Si tratta del Prefetto in quiescenza Tiziana Giovanna Costantino, che dal momento del suo insediamento, e così come prevede la legge, gestirà provvisoriamente l’Ente di Piazza della Resistenza con a sé poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.

Pugliese, come si ricorderà, si era dimesso il 13 novembre scorso (QUI) e dopo qualche giorno dall’essere stato coinvolto nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone sulla gestione e l’affidamento della piscina comunale (QUI).

Il prefetto Costantino è nata a Reggio Calabria. 68 anni è madre di due figli e si è laureata in giurisprudenza all’Università di Messina e ha poi conseguito un master di II livello, alla Sapienza di Roma, in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

Il nuovo commissario ha ricoperto incarichi come capo della direzione centrale dei culti del Dipartimento delle libertà civili e L’immigrazione e ha sviluppato dall’inizio una carriera soprattutto in uffici centrali del Ministero dell'Interno, tra cui quello presso la Direzione Investigativa Antimafia e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tra gli ultimi ruoli, quello di prefetto di Livorno, Bergamo e Cagliari; quest’ultima sede in cui è andata in pensione dall’anno scorso.