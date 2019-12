Controlli nella piana di Gioia Tauro: arrestate 4 persone

I Carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, durante la scorsa settimana - nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori disposto – hanno tratto in arresto 4 persone per vari reati.

In particolare, è stato arrestato in flagranza di reato Lopez Gerardo Pio, 70enne, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica per aver realizzato un allaccio diretto alla rete di distribuzione Enel al fine di alimentare la propria abitazione.

In arresto anche Speranza Giuseppe, 77enne, in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale perché, sorpreso al di fuori della sua abitazione benché sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati associativi, minacciava ed ingiuriava un equipaggio dell’Arma al fine di opporsi all’arresto per evasione.

A Laureana di Borrello, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato, Gallizzi Francesco, 24enne del luogo, perché sorpreso, senza autorizzazione alcuna, al di fuori della propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, reiterando una condotta già tenuta mesi addietro.

Infine, a Rosarno, in Contrada Bosco, i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando, all’esito di ininterrotte ricerche, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino ghanese, Suleman Nuvu, 38enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica di Palmi a seguito di una condanna definitiva a 8 mesi di reclusione per i reati di minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere.