Anziana brutalmente uccisa durante una rapina: arrivano tre condanne

Condanne per tutti e tre i principali imputati del processo “Malanova” scaturito dall’omonima operazione condotta della Polizia di Stato che, il 16 marzo dello scorso anno, ha fatto scattare le manette per i presunti assassini di un’anziana donna, Maria Ficara, vittima di rapina (QUI)



La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di ieri, al termine del processo celebrato in corte d’Assise. La condanna più pesante è 17 anni e 4 mesi di reclusione per Massimo Berlingeri, 17 anni e 14 anni e 4 mesi rispettivamente per Alessandro Bevilacqua e Patrizia Caristo.

Nel corso della requisitoria, il pm Roberto Di Palma, a rappresentare la pubblica accusa, aveva invocato una pena di 18 anni ciascuno per tutti gli imputati, accusati di delitto preterintenzionale. Con il verdetto, dunque, viene nei fatti confermato l’impianto accusatorio.