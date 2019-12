Cinema: verso la conclusione le audizioni della Scuola di Recitazione della Calabria

Si sta per concludere la lunga sessione di Audizioni della Scuola di Recitazione della Calabria ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, con il patrocinio del comune di Cittanova e in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival.

Dal primo sabato di settembre al 30 novembre - ultima data inizialmente prevista – molti ragazzi sono giunti a Cittanova da tutta la regione e non solo, con un unico obiettivo: risultare tra i fortunati ammessi a frequentare i corsi ordinari della SRC. Una data speciale, dunque, quella di sabato 7 Dicembre, pensata fuori dalle mura del Polo Solidale per la Legalità ‘F. Vinci’ di Cittanova, sede della Scuola stessa, per andare incontro al territorio. Sarà infatti il Centro Commerciale Vibo Center di Vibo Valentia ad ospitare quest’appuntamento straordinario, fuori calendario.

L’ultimissima occasione per provare ad accedere alla MasterClass, il corso triennale accademico della SRC pensato per chi, dai 18 ai 27 anni, ha già conseguito il diploma di Istruzione Secondaria Superiore ed ha deciso di intraprendere la carriera attoriale. L’Audizione prevede un breve colloquio conoscitivo, l’interpretazione di un monologo e di una poesia a piacere. Gli aspiranti allievi dovranno presentarsi il 7 Dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso la Sala Meeting situata al 2° piano del Centro Commerciale VIBO CENTER, Strada Statale 18 – Zona Aeroporto – Vibo Valentia. All’interno della Galleria commerciale sarà presente uno stand informativo.