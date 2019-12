Marcellinara. Concluso corso di formazione per istruttori dello Csen

Sabato scorso il Centro di Formazione Csen di Marcellinara ha ospitato un totale di settantaquattro allievi in un centro sportivo locale destinatari di un corso di formazione e aggiornamento fiscale. Tanti sono stati i corsi frequentati dai futuri istruttori: corso per istruttori di bodybuilding, corso per istruttori di pesistica (metodologia functional training), corso personal trainer e corso massaggio sportivo.

L’alta partecipazione, per una realtà piccola come Catanzaro, ha destato la soddisfazione del presidente del Comitato C.S.E.N. di Catanzaro, De Nardo, che, per i buoni risultati raggiunti, ha espresso riconoscenza nei confronti della coordinatrice del Centro di Formazione, Rossella Berardi, della Visa Sport per la logistica, nella persona di Simona Boscarino, e dei docenti che hanno tenuti i corsi: Salvatore Colao, Antonio Vinci, Antonio Caira e Despina Zoura. Lo stesso De Nardo ha curato la parte dei corsi relativa alle normative e allo sport.

Normative molto importanti che sono state anche protagoniste dell’aggiornamento fiscale svoltosi nella medesima giornata. Per non incorrere in sanzioni e anche per non essere cancellati dal registro Coni è stato necessario l’approfondimento fiscale organizzato da Fisco C.S.E.N., il portale di consulenza agli affiliati messo a punto dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, ha dato l’opportunità, attraverso le puntuali spiegazioni del presidente De Nardo, membro della Direzione Nazionale C.S.E.N., e la normativa dell’associazionismo sportivo, quali le modalità di costituzione delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le incombenze nate dalla legge 398/91, il registro Coni 2.0. e i metodi di iscrizione con i relativi obblighi per mantenerla, nonché i compensi sportivi.