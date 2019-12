Rilanciare il Parco archeologico di Sibari, Forciniti (M5S): “finalmente la giusta attenzione”

Francesco Forciniti

Da cattedrale nel deserto a risorsa del territorio. “Nonostante i 26 milioni di finanziamenti, dopo l’alluvione del 2013, infatti, il sito del Parco archeologico di Sibari, oggi, è in condizioni precarie, benché dotato di grande fascino, e necessita di essere rilanciato.

“Si tratta di un atto molto importante - spiega Forciniti, Deputato M5S e membro della Commissione Affari Costituzionali - per la valorizzazione di un sito, segnalato, solo pochi mesi fa, dall’Associazione “Italia Nostra” tra i sette siti più in pericolo di tutta Europa.”

“Dalle recenti fonti governative è emerso finalmente che il Governo riconoscerà al Parco archeologico una gestione autonoma, sebbene il Mibact stesso continuerà nella sua attività di vigilanza” - fa sapere il pentastellato.

Il nuovo modello di gestione può trasformare, quindi, uno dei siti più ricchi ed estesi della Magna Grecia in una risorsa economica per il territorio. Determinante sarà la scelta di una governance qualificata e preparata, pronta a rilanciare e riqualificare l’antica Sibari, novità che si aggiunge alla istituzione di una soprintendenza in più a Crotone e Catanzaro" - conclude Forciniti.