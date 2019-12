Rossano. Termina la protesta degli addetti alle pulizie dell’ospedale: scesi dal tetto

Gli operai addetti alle pulizie presso il nosocomio di Rossano, dopo una lunga trattativa durata diverse ore, sono scesi dal tetto dell'ospedale “Nicola Giannettasio”, nella tarda serata di ieri (lunedì 2 dicembre), in cui è stato garantito loro il regolare pagamento delle ultime due mensilità sia di ottobre che di novembre.

Sospiro di sollievo, dunque, per i familiari dei 42 lavoratori. Una vicenda che, per fortuna, è terminata a lieto fine. Gli operai, stamani, sono ritornati a lavorare garantendo, anche nella giornata di ieri e nonostante lo stato di agitazione per rivendicare i loro diritti, la pulizia nei diversi reparti dell'ospedale civile di Rossano.