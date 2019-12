Violenta lite durante la partita Rende-Picerno. Daspo di un anno per due tifosi

Prima la lite, poi la colluttazione: per questo motivo due uomini, un 53enne e un 34enne, sono stati raggiunti da un Daspo di un anno.

È la decisione del Questore di Vibo Valentia a seguito del violento scontro tra i due tifosi avvenuto durante la partita Rende-Picerno, valevole per il campionato di serie C, girone C, tenutasi lo scorso 17 novembre.

Il tifoso del Picerno, subito dopo il fischio finale, ha prima inveito contro l’arbitro per delle decisioni ritenute ingiuste e poi si è diretto verso un tifoso della squadra avversaria con il quale ha avuto una colluttazione. L’intervento degli agenti di Polizia, presenti nello stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, ha scongiurato conseguenze più gravi.

Così, attraverso le analisi dei filmati delle telecamere dell’impianto di video-sorveglianza dello stadio, gli Uffici della Questura hanno accertato le responsabilità dei tifosi, da qui la decisione di emettere il Daspo di un anno.

Il provvedimento ha ad entrambi di entrare allo stadio per assistere ad una partita di calcio già dal turno di campionato che si è disputato la scorsa domenica 1 dicembre.