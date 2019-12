Borgia, perde il controllo dell’auto e si ribalta. Ferito conducente

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale di Borgia. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, una Fiat Panda, che si è poi ribaltata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, in particolare del distaccamento volontario di Girifalco, che hanno messo in sicurezza la vettura e la zona interessata dall’incidente; presenti anche i sanitari del 118 che hanno preso in cura l’unica persona coinvolta nel sinistro e lo trasportato all’ospedale di Catanzaro, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.