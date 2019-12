“Pizzicato” a vendere droga su una panchina, 18enne finisce in manette

È stato “pizzicato” mentre vendeva droga e per questo motivo B.A., un 18enne di Corigliano Rossano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Ieri sera, il personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato cittadino lo ha notato in una piazzetta, alle spalle della sua abitazione. Il ragazzo, seduto su una panchina, dopo circa mezz’ora, è stato raggiunto da due giovani che, dopo aver scambiato un involucro e del denaro, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

B.A. è stato bloccato e perquisito. In una tasca della giacca gli agenti hanno trovato, nascosti in un pacchetto di sigarette, 70 grammi di hashish e del denaro di piccolo taglio. Il ragazzo, non riuscendo a dare alcuna spiegazione sui soldi è stato così arrestato. Il pm di turno ne ha disposto i domiciliari.