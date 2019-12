Consiglio dei Ministri, sciolto per mafia il Comune di Africo

Il Comune di Africo è stato sciolto. È la decisione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che si è riunito e ha deliberato lo scioglimento a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali.

Nel corso della stessa riunione, il Consiglio ha stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi più urgenti a seguito delle alluvioni che hanno messo in ginocchio la Calabria e altre regioni. Alla nostra regione andranno 666.163,21 euro.