Trofeo propaganda, pioggia di medaglie per l’Arvalia nuoto

È andata all’Arvalia nuoto Lamezia la coppa per il Trofeo Propaganda che si è svolto il 30 novembre e il primo dicembre. Impegnati nelle gare Asi di Reggio Calabria, i giovanissimi nuotatori della piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme sono riusciti a conquistare il primo posto. Ottimi anche i risultati conseguiti al “VI Trofeo Furfaro”, entrambi frutto del lavoro serio e accurato svolto dai mister Federico e Francesco Strangis per quanto concerne la squadra pre-agonistica, e del coordinatore della scuola nuoto Armando Labonia, oltre che di tutto lo staff istruttori, che si dedica quotidianamente ai suoi piccoli e grandi atleti.

La conquista della coppa è stata merito di un importante gioco di squadra a cui ciascun nuotatore ha contribuito, ottenendo più che soddisfacenti risultati anche individualmente:

Amendola Denny – 2° posto nei 50 dorso - esordienti c – maschi (51''90) e 2° posto nei 25 dorso - esordienti c – maschi (23''60); Amendola Manuel – 3° posto nei 50 dorso - esordienti b – maschi (52''20); Arcuri Francesco – 3° posto nei 25 stile libero - esordienti a - maschi (15''80) e 3° posto nei 50 stile libero - esordienti a – maschi (34''90); Campisi Francesco Pio – 3° posto nei 100 rana - esordienti a – maschi (2'03''50); Ceraudo Gaia Maria – 3° posto nei 25 rana - esordienti b - femmine (26''70); Chieffallo Andrea – 1° posto nei 25 gambe sl - giovanissimi – maschi (36''90) e 2° posto nei 25 dorso - giovanissimi – maschi (31''70); Conace Felicia – 3° posto nei 100 stile libero - esordienti b – femmine (1'34''40); Cozzoli Flavio – 2° posto nei 50 farfalla - ragazzi – maschi (39''10) e 3° posto nei 50 dorso - ragazzI – maschi (40''50); Gaetano Giorgia – 3° posto nei 25 gambe sl - esordienti c – femmine (36''10); Giampà Vincenzo Eliseo – 3° posto nei 25 dorso - master 35 – maschi (23''80); Isabella Gioia – 3° posto nei 25 gambe sl - giovanissimi – femmine (46''00).

Lico Daniel – 1° posto e record ASI Calabria nei 25 stile libero - esordienti c - maschi (17''00), 1° posto nei 25 rana - esordienti c - maschi (25''30), 2° posto nei 25 farfalla - esordienti c - maschi (22''20) e 3° posto nei 50 stile libero - esordienti c – maschi (41''20); Lio Valeria – 2° posto nei 100 stile libero - esordienti b – femmine (1'31''60); Perri Luca Antonio Maria – 3° posto nei 50 rana - esordienti c – maschi (58''90); Spadea Stefano – 2° posto nei 25 dorso - giovanissimi – maschi (53''10); Talarico Francesco Pio – 2° posto nei 100 rana - seniores - maschi (1'26''40) e 2° posto nei 100 stile libero - seniores – maschi (1'06''10); Torcasio Benedetta – 2° posto nei 25 dorso - giovanissimi – femmine (34''20); Torcasio Giuseppe – 1° posto nei 100 stile libero - master 45 – maschi (1'15''55), 1° posto nei 25 dorso - master 45 – maschi (18''60), 2° posto nei 25 farfalla - master 45 – maschi (19''00) e 3° posto nei 25 stile libero - master 45 – maschi (15''40); Torcasio Vincenzo – 1° posto nei 25 rana - master 45 – maschi (31''30) e 3° posto nei 100 stile libero - master 45 – mascHI (1'34''10); Torchia Alessio – 1° posto nei 100 rana - ragazzi - maschi (1'31''06), 1° posto nei 50 rana - ragazzi - maschi (40''30), 2° posto nei 25 rana - ragazzi – maschi (18''00)

Importanti anche i risultati conseguiti nelle staffette: 3° posto nella mistaffetta 4x25 misti - giovanissimi + es c (1'51''20); 3° posto nella mistaffetta 4x25 stile libero - giovanissimi + es c (1'59''10); 3° posto nella mistaffetta 4x25 stile libero - esordienti b (1'20''20); 3° posto nella mistaffetta 4x25 misti - esordienti b (1'34''60).

Non hanno conquistato il podio, ma hanno contribuito alla riuscita della Arvalia nel corso della kermesse natatoria anche gli altri allievi della piscina comunale lametina: Arcuri Gianluca, Ardito Gaia, Arzente Pasquale Emmanuel Francesco, Bova Paolo, Bova Syria, Califano Benito, Cerminara Samuele, Conace Angelica, Conace Francesco, Cicione Sara, D’Ippolito Giada, De Sensi Alessandro, Falvo Giacinto, Franzì Luigi, Furci Andrea, Gaetano Federica, Gigliotti Chiara, Mercuri Martina, Pallaria Mauro, Petrone Ludovica, Perri Desirè, Perri Gioele, Renda Alessandro, Signore Amelie, Stranieri Saverio Pio, Torcasio Benedetta, Torcasio Giovanni, Torcasio Marta e Viola Agostino.