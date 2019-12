Scacco alla mafia nigeriana, blitz internazionale: arresti e perquisizioni anche in Calabria

Parte da Bari ma si estende in quasi tutta Italia, Calabria compresa, così come all’estero, un’operazione internazionale condotta dalla squadra mobile del capoluogo pugliese che ha inferto un duro alla mafia di matrice nigeriana.

Sotto la lente, in particolare, due organizzazioni i cui appartenenti sono accusati non solo di associazione a delinquere, ma anche di tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, così come di lesioni, violenza sessuale e finanche sfruttamento della prostituzione.

Decine gli arresti e le perquisizioni, eseguite su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura barese, e che sono ancora in corso nella nostra regione ma anche in Puglia, Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Veneto.

L’attività è eseguita dai poliziotti della Mobile della Questura pugliese con la collaborazione dei loro colleghi locali e con il coordinamento dello Sco, il Servizio Centrale Operativo.

Con l’aiuto poi della Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, alcuni degli indagati sono stati rintracciati e catturati in Germania, Francia, Olanda e Malta.

I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà, alle 10, presso la Procura della Repubblica di Bari.