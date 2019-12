Falsi incidenti per truffare le assicurazioni, sette indagati: a capo due avvocati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un metodo collaudato per truffare le assicurazioni ed ottenere così importanti risarcimenti per finti incidenti, arrivando ad incassare in alcuni casi anche fino a 100 mila euro.

Al vertice ed a capo del “sistema” si presume vi fossero due avvocati reggini, rispettivamente di 37 e 42 anni (A.T. e U.T. le loro iniziali), che avrebbero contato sull’aiuto di altre cinque persone: il titolare di una autocarrozzeria, il 47enne G.A.N.; un 33enne, A.A.C.; un 58enne, G.C.; un 33enne, R.P.; e un 58enne, S.P.

A carico di tutti e sette - su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo dello Stretto, diretta da Giovanni Bombardieri - i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e delle Compagnie cittadina e di Melito Porto Salvo, hanno così eseguito un decreto di perquisizione domiciliare con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative, di falsa testimonianza e di corruzione.

Nel corso delle operazioni è stato anche eseguito un sequestro preventivo a carico di un’autocarrozzeria del rione Modena e di un centro protesi dentale del quartiere Gallico.

I provvedimenti hanno origine da un’attività d’indagine condotta dal Nucleo Investigativo dell’Arma, coordinata dal Sostituto Stefano Musolino, ed avviata per riscontrare parte delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia.

Tra i soggetti menzionati da quest’ultimo vi erano proprio i due legali reggini, sui quali sarebbe emerso che si occupassero appunto ed in particolare di pratiche di sinistri stradali.

Indagando specificatamente sui due avvocati gli investigatori sono arrivati a ritenere, dunque, che fossero a capo della presunta organizzazione dedita alla commissione di truffe ai danni delle compagnie assicurative, simulando artatamente degli incidenti con lo scopo di ottenere dei lauti risarcimenti, e a questo scopo adottando “ogni forma di espediente”.

I reati contestati e le modalità con le quali venivano eseguiti, spiegano gli stessi inquirenti, “evidenziano come si attivi di fatto, e certamente questo è già avvenuto sull’intero territorio nazionale, un circolo vizioso, poiché le assicurazioni, vedendosi truffate, aumentano il prezzo base dell’Rca, che innesca a sua volta ulteriori frodi che causeranno costanti aumenti sulla polizza Rca di tutti i cittadini”.