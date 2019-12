Castrovillari, grande partecipazione alla presentazione di “Italie”

Grande partecipazione a Castrovillari alla presentazione del libro “Italie”. Colma la sala dell’Hollywood Cafè scelta per l’evento al quale, oltre ai relatori intervenuti, hanno preso parte oltre 150 persone. Dai piedi del Pollino sono arrivati segnali importanti, sia per l’apprezzamento al testo che sta facendo da tempo il giro della Calabria, del Mezzogiorno, dell’Italia, sia per l’IDM. Un movimento, quello fondato da Orlandino Greco, consigliere regionale calabrese e coautore di “Italia”, insieme al professore Giuseppe Ferraro, il quale è stato tra i protagonisti indiscussi di una serata che ha visto la presenza non solo di cittadini castrovillaresi ma anche di gente appartenente comuni limitrofi.

Grande entusiasmo, da parte di tutti, che hanno accolto al meglio l’evento organizzato da Serena Carrozzino, coordinatrice IDM di Castrovillari, da sempre in prima linea per la difesa del territorio dalle ingiustizie e già insignita, proprio da Greco, come prossima candidata a sindaco per il movimento. È stato un momento di condivisione dove il tema centrale lo ha rappresentato il libro, brillantemente descritto da Orlandino Greco che, come sempre, ha saputo tenere alto il diapason dell’attenzione e delle emozioni.