Duplice delitto a Davoli, familiari vittime si costituiscono parti civili

Si costituiranno parte civile la sorella e il figlio di Francesca Petrolini e i famigliari di Rocco Bava, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Giovanni Caridi, Francesca Guido e Ignazio Di Renzo, nel processo a carico di Giuseppe Gualtieri, l’uomo, che nel pomeriggio del 23 dicembre ha ucciso l’ex moglie e il nuovo compagno, in una tabaccheria del centro storico di Davoli. Il giudice dovrà decidere sulla controperizia richiesta dal pm. Il giudice ha poi ammesso la richiesta di celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato richiesto da Tassone. L’udienza è stata quindi rinviata al 20 gennaio per decidere sull’istanza del pm in merito alla nomina di un perito d’ufficio che dovrà valutare le condizioni psichiche-criminologiche dell’imputato.

È emerso questa mattina durante l’udienza preliminare del processo a carico dell’uomo che, fin dall’inizio della sua cattura ha confessato, rimarcando che “è stata colpa dell’ira dettata dalla gelosia”. Gualtieri è difeso dall’avvocato, la penalista Maria Tassone. Oggi davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Catanzaro, Matteo Ferraro, la difesa ha chiesto che il processo venga celebrato con le forme del rito abbreviato. L’Ufficio di Procura, rappresentato da Bonfadini, ha invece chiesto al Gup di nominare un perito d’ufficio al fine di valutare le condizioni psichiche di Gualtieri al momento del duplice omicidio.

Il pm ha giustificato la propria richiesta sulla base che già la difesa dell’imputato, all’esito delle conclusioni delle indagini preliminari, ha prodotto una consulenza psichiatrica e criminologica sulla personalità del Gualtieri. La consulenza della difesa, a firma dello psichiatra, Giacomo Pantusa, e del criminologo, Sergio Caruso, dopo un’approfondita indagine e analisi del profilo medico e criminologico del Gualtieri ha evidenziato rilevanti aspetti clinici che verranno sottoposti al vaglio del giudice dall’avvocato Tassone.