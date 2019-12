Santa Caterina dello Ionio, grande partecipazione al convegno sulle dipendenze

Grande partecipazione al convegno dedicato alla sensibilizzazione della dipendenza del gioco. “Con l’azzardo non si giova - Prevenzione e gioco consapevole”, si è svolto a Santa Caterina Marina, presso la sede regionale Aiac. L’evento è stato organizzato dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Calabria, in collaborazione con la “Biblioteca dei piccoli” di Guardavalle, patrocinato dalla Regione Calabria e dall’Asp di Catanzaro. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Genny Pasquino.

Nel porgere i saluti Raffaele Pilato - Presidente Regionale AIAC, ha evidenziato il ruolo importante che svolge la sua Associazione sul territorio calabrese anche con convegni sociali e culturali, incontrando il mondo della scuola e delle associazioni. Si è soffermato anche ad evidenziare i dati allarmanti nel basso jonio soveratese del fenomeno del gioco d’azzardo.

Molto articolati gli interventi dei due relatori: Mariarita Notaro - Dirigente Psicologa SerD Soverato; Antonio Marziale - Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che hanno spaziato ad analizzare il fenomeno sotto diverse sfaccettature, evidenziando le i pericoli, le cause e le modalità per uscirne. E’ seguito un interessante dibattito.