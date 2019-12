Pallavolo Crotone: ancora una sconfitta per le ragazze rossoblù

Ancora una sconfitta per le Sirene guidate in panchina da Mister Asteriti, dopo il primi due set combattuti e bilanciati, la formazione di casa ricasca nella crisi di gioco che ha caratterizzato questo inizio di campionato, rendendo impossibile la vittoria di alcuna partita.

Le ragazze rossoblu partono come sempre in gran spolvero, giocando i primi due set su ogni punto, ma raggiunto il risultato di 1-1 hanno nuovamente un crollo fisico ed emotivo, molte delle giocate che erano semplici fino a qualche punto precedente diventano impossibili, provocando la sconfitta dei successivi set. Questa squadra dimostra potenzialità che non riesce ad esprimere nonostante le indicazioni dei membri della panchina e del pubblico sempre presente e caloroso, che non risparmia nell'ultimo set qualche critica alle proprie ragazze, con lo scopo di spronarle.

Il cammino verso la salvezza sperata in questa nuova e difficile avventura della serie B2 nazionale è ancora lungo e sicuramente irto di difficoltà, ma tutta la formazione a partite dalla dirigenza fino ad arrivare all'area tecnica non demorderanno e continueranno a sostenere e spingere le ragazze verso il loro sogno di permanenza in questa difficile serie. Brutta prestazione di Ranieri che chiude con zero punti. Si apprezza la grinta ed attaccamento alla maglia di Capitan Pioli, Gambizza e le nuove Kuz e Capponi, da rivedere la scelta nel ruolo di opposto di Turetta ancora troppo fallosa.

Mister Asteriti: Purtroppo il primo vero scontro diretto di questa stagione lo abbiamo perso davanti al nostro pubblico lasciando 3 punti al Siracusa che invece dovevamo mettere sotto. Analizziamo e archiviamo subito per ripartire con un altro piglio se vogliamo dare un senso alla stagione ancora lunga.